الرقم الروحي أو QR code - سعود سالم

2021/12/26 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم وواصلت السكرتيرة درسها وهي تنظر إليه وتتفحص وجهه : ذلك أن الناس، كما تعرف قسمتهم الأسطورة على قسمين؛ القسم الأوّل : وهم المؤمنون الّذين آمنوا بالله وصدقوا الحكاية، القسم الثّاني : وهم الّذين لا يؤمنون بهذه الأساطير ونسميهم الكفار.



ويشتمل يوم القيامة على مراحل عظيمة ومواقف هائلة تمّ ذكرها في النصوص المتعاقبة، وأوّل هذه المراحل هو بعث النّاس وخروجهم من القبور، وحشرهم جميعاً حفاةً عراةً، ثمّ بعد ذلك ......





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