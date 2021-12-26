المستعمرات الدنماركية - حسن العاصي

2021/12/26 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_العاصي ما هي الأراضي التي كانت مستعمرات؟بعد أن نظرنا إلى المملكة الدنماركية بأكملها، يصبح من المهم السؤال عن أي من الأقاليم العديدة في الدولة متعددة الجنسيات كانت مستعمرات.إذا بحثت في الموسوعة الدنماركية الكبرى، فإن المستعمرة بالمعنى الموجود في العمل الحالي هي "مفهوم غامض يغطي المستوطنات أو إنشاء مراكز تجارية خارج حدود الدولة.



إذا كانت المستوطنة تقع تحت سلطة الدولة الأم الولاية القضائية على قدم ا ......





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