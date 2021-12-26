تصريح رسمي بشأن الإجراءات المتبعة عند فقدان قسيمة توزيع النفط الأبيض

2021/12/26 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، قُرْبَ توزيع الوجبة الثانية من النفط الأبيض للمناطق الوسطى والجنوبية، فيما أوضحت الإجراءات المتَّبعة عند فقدان قسيمة توزيع النفط الأبيض.وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية احسان موسى غانم، في تصريح صحفي، إنه “تمَّ توزيع الوجبة للمناطق الشمالية والغربية بواقع 100 لتر لكل عائلة يوم […]

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