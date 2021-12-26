وفد امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة يصل الى ديالى

2021/12/26 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل وفد امني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري الى محافظة ديالى.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان :" ان الوفد وصل الى قاطع عمليات ديالى للاشراف على تنفيذ العملية الامنية المشتركة التي انطلقت من عدَّة محاور بمشاركة الجيش والتدخل السريع وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي"./ انتهى7

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