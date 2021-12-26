2021/12/26 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بدء انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد في تركيا.وقال الوزير على صفحته في /تويتر/ اليوم:" بعد دول أوروبا، بدأ متحور أوميكرون في الانتشار في بلدنا.لقد بدأنا في تسجيله في ولاياتنا المزدحمة حيث كان أوميكرون سببا لأكثر من 10% من حالات الإصابة الجديدة".وأضاف قوجة:" أن هذا الوضع يجعل تلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضروريا، و يجب على أولئك الذين قد مضى أكثر من 3 أشهر على تلقيهم التطعيم الكامل تعزيز فعالية اللقاح"./انتهى7

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