عالية نصيف توجه رسالة الى القضاء بشأن 'فيديو القاضي المرتشي'

2021/12/26 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت المرشحة الفائزة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، رسالة الى مجلس القضاء الاعلى بشأن مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المكتب الاعلامي لنصيف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 كانون الاول 2021)، انه "طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ونقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين بالتصدي لمحاولات ضرب القضاء العراقي من خلال أساليب التضليل التي يستخدمها ضعاف النفوس".

وقالتنصيف وفق البيان، ان "الجهات الخبيثة التي تحاول المساس بهيبة القضاء العراقي وصلت بها الخسة الى تضليل الرأي العام من خلال الترويج لفيديوهات كاذبة ومفبركة لقاض يتلقى الرشوة، في محاولة لتقليل ثقة الجمهور بالقضاء".

وبينت نصيف، " لقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن السلطة القضائية هي أكثر جهة يثق بها الشعب لأنها لم ترضخ لأية ضغوطات سياسية ولم تتأثر بأية محاولات لاستمالتها وجعلها تحيد عن طريق الحق، وهذه السمعة الطيبة أغاضت الفاسدين والمتصيدين في الماء العكر".

وتابع البيان، "وشددت نصيف على ضرورة تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان ونقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين والضرب بيد من حديد على الأيدي العابثة التي تفكر بالمساس بسمعة السلطة القضائية".

ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل، مقطا مصورا لشخص يتم القاء القبض عليه داخل احد المطاعم، فيما اشارت بعض الانباء التي رافقت المقطع على انه قاض كان يتسلم رشوة من احد المواطنين.

وكشف مجلس القضاء الأعلى، الأحد، حقيقة القبض على "قاض" يحتال على المواطنين.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 كانون الاول 2021)، إنه "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما، اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".

وأضاف البيان، إنه "عند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات".

واوضح، إنه "سبق وان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠".

واصدر مجلس القضاء الاعلى، في وقت سابق، توضيحا حول ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال شخص يدعي انه قاض في بغداد.

وقال اعلام القضاء في بيان اليوم، (25 كانون الاول 2021)، انه "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما".

وأوضح: "اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".

وأضاف، انه "وعند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص".

وتابع، انه "وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات وسبق ان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠".

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