العراق.. أم تعترف بقتل ابنتها والدوافع غامضة

2021/12/26 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية في العراق، الأحد، جريمة قتل ارتكبتها أم بحق ابنتها (17 عاما) في منطقة أبو غريب بغرب العاصمة بغداد، بينما تظل الدوافع غامضة.

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