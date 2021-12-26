نفط الوسط يحكم سيطرته على صدارة دوري الصالات بعد الفوز على الشرطة

2021/12/26 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احكم نادي نفط الوسط، اليوم الاحد، قبضته على صدارة دوري الصالات بفوزه على الوصيف الشرطة اليوم الأحد بنتيجة 8/3 في المباراة التي احتضنتها قاعة التضامن في محافظة النجف الاشرف.

ووسع عندليب الفرات الأوسط الفارق بعد فوز اليوم إلى خمس نقاط ووصوله إلى النقطة 24 والشرطة برصيدها 19 نقطة ثم مصافي الجنوب ثالثا.

وقال مدرب نفط الوسط ابو الفضل عباس بعيوي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) ان "فريقه استحق الفوز لانه كان الافضل بكل دقائق المباراة و كان الاعبين يعوون أهمية المباراة لذا كان نفط الوسط على الموعد و أكد صدارته لدوري الصالات العراقي".

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