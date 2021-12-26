2021/12/26 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى محافظة ديالى؛ للاشراف على عملية أمنية واسعة في سلسلة جبال حمرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يصل ديالى للاشراف على عمليات حمرين (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يصل ديالى للاشراف على عمليات حمرين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).