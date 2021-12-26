2021/12/26 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية ضد داعش في حمرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية ضد داعش في حمرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية ضد داعش في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).