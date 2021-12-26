2021/12/26 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تدمير القوة الجوية كهوفا واوكارا للارهابيين في 14 ضربة بجبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "لاسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات L_159 وF_16 ، أسفرت عن تدمير مجموعة من الكهوف والاوكار للإرهابيين في جبال حمرين".

واضافت ان "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق"، مشيرة الى انه "سيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناء على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية تدمر كهوفا واوكارا للارهابيين في 14 ضربة بجبال حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية تدمر كهوفا واوكارا للارهابيين في 14 ضربة بجبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).