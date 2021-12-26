نفط الوسط يتمسك بصدارة الدوري الممتاز لكرة الصالات

2021/12/26 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمسك فريق نادي نفط الوسط بالصدارة بعد الفوز على الوصيف نادي الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لكرة الصالات.واسفرت النتائج الجولة عن فوز فريق نادي نفط البصرة على مضيفه فريق […]

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