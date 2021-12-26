لسرقتهما مبلغ مالي وأغراض شخصية.. القبض على متهمتين من جنسية أجنبية

2021/12/26 | 15:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الإقامة في وزارة الداخلية، القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية قامتا بسرقة مبلغ مالي وأغراض شخصية من المنزل الذي تعملان داخله في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال تطبيق المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكنت كوادر مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من …

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القبض على متهمتين من جنسية أجنبية أولاً على النور نيوز.

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