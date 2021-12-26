السيد القبانجي: نواجه ظاهرة افساد ممنهج تهدف الى خلع الحالة الدينية لمجتمعنا

2021/12/26 | 15:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الاحد، ان ظاهرة الممنهج تهدف الى خلع الحالة الاسلامية لمجتمعنا.وذكر بيان لمكتب السيد القبانجي، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه قال خلال اجتماعه بمسؤولي مكاتب وفروع المجلس الاعلى وبحضور اعضاء الهيئة العامة في محافظة النجف الاشرف ان “المجلس […]

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