تفكيك عبوتين ناسفتين في جبال حمرين بديالى

2021/12/26 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة مشتركة على عبوتين ناسفتين في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان اليوم :" ان قوة مشتركة من اللواء الأول ومفارز مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي عثرت على عبوتين ناسفتين في سلسلة جبال حمرين مزروعتين لاستهداف القطعات المتقدمة من الحشد الشعبي وتم تفكيكهما من قبل مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي".وشرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال وقيادة كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، صباح اليوم الأحد، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى./انتهى

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