2021/12/26 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على متهمتين أجنبيتين سرقتا مبلغا ماليا وأغراضا ثمينة من منزل تعملان به في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان:" من خلال تطبيق المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكنت كوادر مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات ، من القاء القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية تعملان مدبرتي منزل في العاصمة بغداد، بعد قيامهما بسرقة مبلغ من المال يقدر بنحو ١١ ألف دولار، وعدد من الهواتف والساعات من داخل المنزل الذي تعملان به، وكانتا تنويان السفر خارج العراق"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمتين اجنبيتين بسرقة مبلغ مالي وأغراض ثمينة من منزل تعملان به في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمتين اجنبيتين بسرقة مبلغ مالي وأغراض ثمينة من منزل تعملان به في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).