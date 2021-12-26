القوة الجوية تدمر كهوفا وأوكارا للارهابيين في 14 ضربة في جبال حمرين

2021/12/26 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تدمير القوة الجوية كهوفا واوكارا للارهابيين في 14 ضربة بجبال حمرين.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لاسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت، اليوم، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات …

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