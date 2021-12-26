مع نهاية 2021… إليكم أبرز من رحلوا عن عالمنا

2021/12/26 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد عام 2021 الكثير من الأحداث والتطورات عربيا وعالميا وعلى أصعدة عدة، كما فقدنا في هذا العام الكثير من الشخصيات السياسية والنشطاء في مجالات متعددة ممن تركوا بصمتهم التي لن تنسى.

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