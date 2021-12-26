وزير الخارجيَّة من طهران: مباحثاتنا تطرقت إلى العلاقات الثنائيَّة والملفات الإقليميّة

2021/12/26 | 15:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أجرى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، زيارةً إلى إيران رافقه فيها وفد ضمّ مستشار الأمن القوميّ السيّد قاسم الأعرجي، واللواء ماجد الدليمي وكيل رئيس جهاز المخابرات، بحضور سفير جُمهوريّة العراق في طهران نصير عبدالمحسن عبدالله.وبحسب بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الوزير فؤاد حسين التقى خلال زيارته رئيس …

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