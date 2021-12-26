2021/12/26 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت وضعت أزمة المناخ "نهاية عصر النفط" على قائمة جدول الأعمال، يبقى تحقيق ذلك مهمة صعبة، نظرًا إلى اعتماد الاقتصاد العالمي الكبير على الوقود الأحفوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نهاية عصر النفط".. هل العالم جاهز؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نهاية عصر النفط".. هل العالم جاهز؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).