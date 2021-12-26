مستشار الأمن القومي العراقي للناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على الآخرين

2021/12/26 | 16:01 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد مايكل أنكر، اليوم الأحد، رفض العراق استخدام أراضيه وأجوائه ومياهه "منطلقا لأي اعتداء على أي دولة كانت".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي القول إن الأعرجي بحث في لقائه مع قائد بعثة الناتو "سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدعم المقدم من بعثة الناتو للعراق في مجال المشورة والتدريب".

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وأضاف الأعرجي: "واجبنا هو حماية العراق وإبعاده عن أي نزاع إقليمي".

وشهدت الأراضي العراقية تنفيذ العديد من العمليات من جانب أطراف خارجية مثل الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران.

وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، أعلن العراق انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهياً بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، لتواصل تنفيذ مهمة استشارية لدعم مساعدة القوات العراقية.

وقال الأعرجي في تغريدة عبر تويتر حينها: "أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

كما أكد التحالف الدولي من جانبه انتهاء مهمة قواته القتالية في العراق، واقتصارها على تقديم الاستشارة.

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