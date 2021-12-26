للإشراف على تنفيذ العملية المشتركة التي انطلقت.. وفد أمني يصل ديالى

2021/12/26 | 16:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية الأمنية المشتركة انطلقت من عدَّة محاور بين الجيش والتدخل السريع.

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