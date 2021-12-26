العزم يؤكد رفضه التدخل الخارجي بمنصب رئاسة البرلمان

2021/12/26 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عد تحالف العزم، الذي يرأسه السياسي خميس الخنجر، اليوم الاحد، منصب رئاسة مجلس النواب خياراً وطنياً، فيما رفض أي تدخل خارجي بهذا المنصب.

وقال مصدر مطلع في التحالف، لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت حديثا عن اجتماعات تجري خارج العراق بحضور شخصيات قيادية من المكون السني حول اعاده ترتيب البيت السني وتسمية رئيس مجلس النواب للمرحلة القادمة"، مشيرا الى أن "أي تدخل خارجي هو مرفوض".

وأضاف المصدر، ان "تحالف العزم قياديين واعضاء فائزين يؤكد ان البيت السني ورئاسة مجلس النواب خيار وطني في الدرجة الاولى كما هو سائر الرئاسات، وان اي تدخل خارجي بدعم اي اسم لهذا المنصب او غيره مرفوض من قبلنا ومن قبل سائر قوى الفضاء الوطني".

واكد على "حقيقة ان الدعم الخارجي لاي اسم انما يُضعف حظوظه ويضعه في دائرة الشك والريبة".

وتابع بالقول: "ماضون بمشروعنا الذي وعدنا به الناخبين".

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