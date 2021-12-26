القبض على منتحل صفة رسمية و30 أجنبياً في بغداد

2021/12/26 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من القاء القبض على منتحل رسمية و30 أجنبياً في بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " المفارز المشتركة تمكنت في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال 48 ساعة الماضية من القاء القبض على متهم ينتحل صفة رسمية و 30 مطلوباً بينهم متهمين بمتاجرة وحيازة المواد المخدرة واخرين يحملون جنسيات اجنبية مختلفة لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأضاف أن "القوات تمكنت من ضبط اسلحة واعتدة بنادق مختلفة عدد 3 ، مسدسات عدد 14 ، عتاد مختلف الانواع 288 اطلاقة مع باج مزور و 136 خط اتصال".

وأشار الى ان "تم ايضاً ضبط كمية من المواد المخدرة الكريستال، الحشيشة واجهزة تعاطيها مع ضبط كمية من الحبوب المخدرة وادوية متنوعة غير مرخصة"، مبيناً أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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