توضيح من الزراعة بشأن عمليات تهريب الدجاج والبيض عبر منافذ كردستان

2021/12/26 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن استمرار التهريب للدجاج والبيض من إقليم كردستان.

وقال المتحدث بأسم الوزارة حميد النايف لـ (بغداد اليوم) ان "عملية دخول البيض والدجاج يأتي من منافذ لا يوجد فيها سيطرة نوعية للفحص وبالتالي فأن هذا الأمر مستمر".

وأضاف: "لكون الإقليم خارج سيطرة الدولة الاتحادية ومن منافذه تدخل تلك المواد التي سعت الوزارة السيطرة عليها او الحد منها لكن لنعترف انه من الصعوبة السيطرة على منع التهريب للبيض والدجاج من الإقليم".

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