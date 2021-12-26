ليفربول يكرر سيناريو صلاح مع ماني وكيتا

2021/12/26 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يسعى فريق ليفربول للاحتفاظ بالثنائي السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، للمشاركة في مباراة تشيلسي، المقررة يوم 2 يناير 2022، ضمن الجولة 21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ليفربول ضمن مشاركة محمد صلاح في المباراة أمام تشيلسي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري، بتأجيل انضمام اللاعب إلى معسكر […]

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