2021/12/26 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يسقط بفخ التعادل مع أمانة بغداد في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يسقط بفخ التعادل مع أمانة بغداد في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يسقط بفخ التعادل مع أمانة بغداد في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).