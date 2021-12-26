2021/12/26 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا..



انخفاض الاصابات مستمر في العراق المركز الخبري الوطني.

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