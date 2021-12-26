2021/12/26 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترجيحات بصدور قرار قضائي بإعادة العد والفرز اليدوي بنسبة معينة رحيم العبودي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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