2021/12/26 | 16:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : بسبب أعياد الميلاد التي تصادف الاحد تم تأجيل البث في طعون الانتخابات و ستعلن غدا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RTVeXpLxgCM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : بسبب أعياد الميلاد التي تصادف الاحد تم تأجيل البث في طعون الانتخابات و ستعلن غدا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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