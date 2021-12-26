تسجيل 172 اصابة جديدة بكورونا و 335 حالة شفاء في عموم مناطق العراق

2021/12/26 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة، 172 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و335 حالة شفاء، و8 حالات وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى7

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