مهرجان لتكريم الأطفال الموهوبين في الموصل بحضور نجوم المسرح والغناء

2021/12/26 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان سامي قفطان استذكر مع أطفال الموصل أغنية شهيرة أداها قبل أربعين سنة في برنامج افتح ياسمسم فيحاء الآغا قدمت الفعاليات الفنية وأشرفت عليها الموصل -الزمانتحت شعار( أطفال الموصل يتحدون التحدي )، احتضنت جامعة الموصل مهرجان الطفولة الأول لتكريم الأطفال الموهوبين في الموصل، الذي اقامه كاليري فيحاء الاغا للثقافة والفنون والابداع برعاية وزير الصناعة والمعادن […]

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