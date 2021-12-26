منظمات حقوقية: قوات حكومية تقتل أكثر من 30 شخصا وتحرق جثثهم في ميانمار

2021/12/26 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، بينهم نساء وأطفال في مذبحة، في ولاية كاياه بشرق ميانمار، وفقًا لمجموعة كاريني لحقوق الإنسان، ولا يزال اثنان من أعضاء منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية في عداد المفقودين.

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