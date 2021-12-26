الخفاجي يكشف سبب استقالته

2021/12/26 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ ذي قار السابق احمد الخفاجي، الاحد، عن الاسباب الحقيقة التي قادته لتقديم استقالته من منصبه.

وقال الخفاجي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (26 كانون الاول 2021)، انه "تلقى رسالة من شخص مجهول تدعوه الى تقديم الاستقالة قبل التسبب باراقة الدماء بحسب تعبيره".

واضاف، ان "القوات الامنية لا تطيع اوامره رغم انه رئيس اللجنة الامنية في ذي قار، وانها سبق وان اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين حتى مع رفضه رئيس الوزراء لذلك".

يشار الى ان الخفاجي اعلن استقالته من منصبه محافظا لذي قار الثلاثاء الماضي، فيما تم تعيين محمد هادي بديلا عنه.

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