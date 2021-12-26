"هوس" برشلونة.. صفقة يجب منعها بأي طريقة

2021/12/26 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، يفعل ما بوسعه لمنع انتقال اللاعب النرويجي الصاعد، إيرلينغ هالاند، إلى المنافس الرئيسي في الدوري المحلي، ريال مدريد العام المقبل.

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