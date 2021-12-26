2021/12/26 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تجمّع عشاق سلسلة أفلام هاري بوتر في العاصمة المصرية القاهرة، وجرى تصنيفهم في منازل قبل أن ينخرطوا في فعالية على مدار يوم كامل تتناول الأحداث البارزة في تلك الأفلام بمناسبة الذكرى العشرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشاق هاري بوتر في القاهرة يحيون الذكرى العشرين لصدور أوّل أفلامه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشاق هاري بوتر في القاهرة يحيون الذكرى العشرين لصدور أوّل أفلامه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشاق هاري بوتر في القاهرة يحيون الذكرى العشرين لصدور أوّل أفلامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).