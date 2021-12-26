2021/12/26 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني إذا كنت تحدّق قليلاً حتى تتمكن من قراءة هذا المقال، سواء على الشاشة أو على الورق، فأنت لست وحدك.فقد كان لجائحة كورونا وقع كبير على نظر سكان العالم، إذ أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كورونا” يمنح النظارات الذكية عصرها الذهبي..



فرصة لعمالقة “السيلكون” المركز الخبري الوطني.

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