بغداد: القبض على اجنبيتان سرقتا مبلغ مالي كبير من منزل تعملان داخله

2021/12/26 | 16:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومازالت التحقيقات مستمرة.

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