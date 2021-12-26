قيس الخزعلي: المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات غداً

2021/12/26 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات غداً وفق المؤشرات التي لديهم.

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وذكر الخزعلي في كلمة تابعها "ناس"، (26 كانون الأول 2021)، إن "هناك تسريبات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات"، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية".

وتابع، "إن لم يكن النظر بالطعون من اختصاص المحكمة فكان يفترض أن تعلنها من الجلسة الأولى"، مبينا أن "الأدلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة".

ولفت إلى أن "تقرير الشركة الالمانية يثبت كذب مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "السفير الأميركي حدد 25 من كانون الاول للمصادقة على نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أنه "حسب تقرير الشركة الألمانية فإن جهاز ’سي ألف’ غير مفحوص ولم يكن ضمن العقد".

وختم الأمين العام لعصائب أهل الحق قائلاً: "نتائج الانتخابات باطلة".

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