تحالف السعودية في اليمن يشن غارات جديدة على معسكر في صنعاء

2021/12/26 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمنيون يتفقدون الأضرار التي أعقبت غارة جوية شنها ليلا التحالف الذي تقوده السعودية واستهدفت العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 © اف ب/ارشيف محمد حويس الرياض (أ ف ب) – استهدف التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية معسكرا للحوثيين في العاصمة صنعاء، حسبما أفاد في بيان الاحد، […]

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