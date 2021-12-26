الحشد يدمر مضافات لـ

2021/12/26 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بتدمير مضافات لـ"داعش" في سلسلة جبال حمرين .

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي دمرت اليوم، عددا من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين".

وكانت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي شرعت في وقت سابق من اليوم، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين.

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