تحذير من انفجار شعبي بديالى بسبب

2021/12/26 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىحذر عضو مجلس النواب المنحل مضر الكروي، اليوم الأحد، من انفجار شعبي في ديالى بسبب تاخر صرف التعويضات للسنة السادسة على التوالي.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى تأتي في مقدمة المحافظات العراقية في نسب التدمير بعد احداث حزيران 2014"، لافتا الى ان "جلولاء والتي اعلنها مجلس النواب بقرار رسمي مدينة منكوبة تضم زهاه 16 الف معاملة تعويض لم تحسم حتى اللحظة رغم الظروف الصعبة للاهالي كونهم النسبة الاكبر تحت خط الفقر".

واضاف الكروي، ان "ديالى ستواجه انفجار شعبي قريب بسبب تاخر صرف التعويضات لسنة السادسة على التوالي فيما تصرف مليارات الدنانير في محافظات اخرى"، لافتا الى ان "مايحدث هو عرقلة بابعاد سياسية واضحة وهناك من لايريد ان تصل المستحقات لالاف الاسر لتحقيق اجندة وغايات".

واشار الى ان "الكاظمي طالب بموقف حاسم حيال ملف تعويضات ديالى والتحقيق في اسباب تأخر صرفها"، متسائلا كيف نعيد النازحين الى منازل مدمرة ولم تصرف تعويضاته رغم اعلان مناطقهم محررة منذ 7 سنوات واكثر".

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