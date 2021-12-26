تعادل قاتل لبغداد مع الزوراء واربيل يوقف سلسلة نتائج القاسم الايجابية

2021/12/26 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خطف فريق أمانة بغداد تعادلا قاتلا من الزوراء في المباراة التي أقيمت في ملعب بغداد لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز بتعادلهما بهدف لكلا الفريقين.الزوراء الذي يعاني من تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة ، سعى لاستعادة التوازن وحصل على فرصتين في الشوط الأول عبر المحترف الجزائري الهواري الطويل وسعد عبد الأمير ، لم يحسن استثمارهما ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .وفي الشوط الثاني تمكن الزوراء من افتتاح النتيجة بالدقيقة ٧٠ عبر اللاعب حسام كاظم .وضغط أمانة بغداد وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه يوسف الالوسي لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ٣٠ في المركز الرابع بينما رفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة ١٩ بالمركز التاسع.تعادل ايجابيوفي مباراة أخرى فرض التعادل نفسه على لقاء الكرخ وضيفه النجف في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ.النجف الاكثر مبادرة تمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة ٢٩ عبر مهاجمه احمد لفتة (كوني) لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني حصل الكرخ على ركلة جزاء في الدقيقة ٥٥ سجل منها عماد محسن هدف التعادل.ورغم محاولات الفريقين تسجيل هدف اخر لكن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.ورفع نادي النجف رصيده الى النقطة ٤٢ في المركز السادس بينما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة ١٠ في المركز السابع عشر.هدف يتيموحقق فريق اربيل فوزا مهما على ضيفه القاسم بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب فرانسو حريري .أربيل كان الطرف الأفضل والمبادر ، وأضاع لاعبوه اكثر من فرصة قبل أن يسجل هيردي سيامند هدف التقدم في الدقيقة ٤٤ من المباراة لينتهي الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.وفي الشوط الثاني حاول القاسم العودة للمباراة ، ولم يستغل الفرص التي سنحت له و اخطرها تسديدة علاء محيسن ، لتنتهي المباراة بفوز أربيل بهدف دون رد.ورفع أربيل رصيده إلى النقطة ١١ في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد القاسم عند النقطة ١٥ في المركز الثالث عشر./انتهى

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