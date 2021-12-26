التعادل يخيم على ديربي النفط

2021/12/26 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حسم التعادل الايجابي مباراة الديربي النفطي بين فريقي النفط ونفط الوسط بهدف لكلا الفريقين ، ضمن افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز في ملعب النفط مساء اليوم .حاول فريق النفط عبر مهاجمه حسام جاد الله لكن كرته علت العارضة ، بينما توغل المنصوري بكرة وسددها مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني سعى الفريقان لتغيير النتيجة .ونجح النفط في التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٧ ، نفذها بنجاح وليد كريم ، لكن نفط الوسط عادل النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط عبر المحترف المغربي عمر المنصوري ، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع نفط الوسط رصيده الى النقطة ٣٠ في المركز الرابع ، بينما رفع النفط رصيده الى النقطة ١٨ في المركز العاشر./انتهى

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