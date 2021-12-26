الجائحة تحصد 8 أشخاص في العراق نصفهم من السليمانية

2021/12/26 | 17:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 170 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 26 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 172 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.6%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أقل من 5400 شخص، بينهم 80 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24130 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.44 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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