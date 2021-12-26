وطني اليد يختتم معسكر طهران تحضيراً لبطولة آسيا

2021/12/26 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماراختتم المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره التدريبي في العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً لبطولة آسيا المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية للفترة من 18 وحتى 31 من الشهر المقبل والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، محمد الأعرجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنتخب خاض ثلاث مباريات تجريبية خلال المعسكر، مباراتان منها مع بطل الدوري الإيراني للدرجة الأولى وتغلّب عليه بفارق كبير من الأهداف، والمباراة الأخرى أمام المنتخب الوطني الإيراني الذي يعد من المنتخبات المتقدمة آسيوياً والتي خسرناها بفارق هدف واحد وبنتيجة 27/28 هدفا".وأضاف الأعرجي، أنَّ "منتخبنا الوطني قدَّم مباراة رائعة جداً وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز لولا اضاعة رمية سبعة امتار في اللحظات الاخيرة من المباراة"، مشيراً الى أنَّ "هذه الخسارة تعد حافزاً لتشخيص الأخطاء ومحاولة تصحيحها".وتابع الأعرجي، أنَّ "المنتخب سيخوض معسكراً ثانياً في دولة قطر قبل التوجه الى السعودية ومواجهة منتخبها يوم 14 من الشهر المقبل استعداداً للدخول في منافسات بطولة آسيا".

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