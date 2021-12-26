2021/12/26 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطة القضائية الإيرانية منح سجناء مسيحيين إجازة مدة عشرة أيام لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في خطوة نادرة تخصّص لأفراد هذه الأقلية الدينية في الجمهورية الإسلامية.وأصدر رئيس السلطة القضائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمناسبة الميلاد ورأس السنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمناسبة الميلاد ورأس السنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمناسبة الميلاد ورأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).