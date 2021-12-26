الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” في الفلوجة

2021/12/26 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من اللواء 27 المهمات الخاصة بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، من القاء القبض على أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان انه “جاء ذلك بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على الداعشي الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة أربعة إرهاب”.واضاف […]

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