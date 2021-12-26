2021/12/26 | 17:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم تقديم التهاني للمسيحيين بـ عيد_الميلاد في عينكاوا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yMQ-FIe-36I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسم تقديم التهاني للمسيحيين بـ عيد_الميلاد في عينكاوا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسم تقديم التهاني للمسيحيين بـ عيد_الميلاد في عينكاوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).