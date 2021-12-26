المالكي: الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا على السعودية و851

2021/12/26 | 17:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، أن الحوثيين كثفوا هجماتهم على الأراضي السعودية في عام 2021، كما اتهم التحالف السفير الإيراني الراحل لدى الحوثيين حسن إيرلو بقيادة عمليات عسكرية في مأرب.

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